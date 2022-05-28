تم تأجيل انطلاقة قمة ليفربول ضد ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا لمدة نصف ساعة؛ وذلك بسبب الشغب الجماهيري والازدحام الجماهيري للدخول إلى ملعب فرنسا الدولي بالعاصمة الفرنسية باريس.

فيديو | عدد كبير من الجماهير التي لا تملك تذاكر النهائي تقتحم ملعب سان دوني في باريس #ليفربول_ريال_مدريد #نهائي_ابطال_اوروبا #UCLfinal#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/kzcojUeHoP — الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) May 28, 2022

وكشفت وكالة “رويترز” للأنباء عن أن الشغب الجماهيري خارج الملعب ومحاولة اقتحام الملعب للدخول بدون تذاكر لحضور مباراة ليفربول ضد ريال مدريد تسبب في تأجيل انطلاقة المباراة لنصف ساعة، حيث من المتوقع انطلاقتها في العاشرة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

وتقام المباراة بين الفريقين في فرنسا، بعد أن نُقلت من مدينة سان بطرسبرغ الروسية بقرار من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وجاء تشكيل ليفربول مكونًا من: “أليسون بيكر في حراسة المرمى، ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبيرتسون، فابينيو، هندرسون، تياجو ألكانتارا، لويس دياز، محمد صلاح، ساديو ماني”.

أما تشكيل ريال مدريد فجاء مكونًا من: “كورتوا، كارفخال، ميليتاو، ألابا، كروس، بنزيمة، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، فينسيوس جونيور، فيرلاند ميندي”.