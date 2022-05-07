أحيا النجم المصري تامر حسني والفنانة السعودية الشابة زينة عماد ثاني حفلات فعاليات العيد على مسرح أبو بكر سالم والتي نظمتها شركة بنش مارك، مساء اليوم الجمعة بحضور أكثر من 8 آلاف من محبي الطرب والموسيقي.

زينة عماد تستهل الحفل

وانطلق الحفل مع المطربة الشابة زينة عماد، حيث عايدت جمهورها بمجموعة متنوعة من أجمل الأغاني “اضحكي خليني أضحك، ولو هتسيب، جيت بسكن قصر حبك”، إضافة إلى مجموعة من الأغاني الطربية لكبار المطربين والمطربات العرب التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

تامر حسني يلهب الأجواء

وجاءت اللحظة التي انتظرها الجمهور بصعود النجم تامر حسني على خشبة المسرح، حيث غنى مجموعة متميزة من أشهر أغانيه، كما شاركه الجمهور غناء العديد أغانيه الشهيرة، ليقوم الفنان بعدها بالنزول إلى الجهور ومشاركته صور “سيلفي”. كما شاركت زينة عماد الغناء مع الفنان تامر حسني في فقرة مميزة نالت إعجاب الحاضرين.

وعقب انتهاء الحفل عقدت الشركة المنظمة مؤتمرًا صحفيًّا بحضور الفنانة زينة عماد وزكي حسنين رئيس مجلس إدارة شركة بنش مارك، والذي أعرب عن سعادته بوجود الفنانة زينة على مسرح أبو بكر سالم لأول مرة ضمن حفلات العيد، معلنا عن تحضير أغنيتين جديدتين للمطربة زينة عماد من ألحان اثنين من كبار الملحنين المصريين.

وقال زكي حسنين: “الفنانة زينة عماد تحدتني وكسبت التحدي، لأنها مثابرة ومجتهدة وأثبتت نفسها” مضيفا: “هناك عقد روحي بينها وبين بنش مارك وهذا الشيء محل تقديرنا واحترامنا، ونتمنى أن نراها في كل المحافل فنانة السعودية الأولى”.

دعم كبير وأداء راق

وأعربت الفنانة زينة عماد عن سعادتها بالدعم الكبير المقدم لها من شركة بنش مارك قائلة: ” هذا الدعم أنا أحسد عليه، والحمد لله أن في حياتي إنسان مثل عمي زكي، وهذا الدعم يحفزني أن أطور من نفسي وأكون في مكان أفضل”.

وأضافت زينة عماد حضرت خمس حفلات في مسرح أبو بكر سالم كمستمعة، وكنت أتخيل نفسي وأنا أقف على المسرح، والحمد لله تحقق أمنيتي بفضل هيئة الترفيه والمستشار تركي آل الشيخ ودعمه القوي للشباب، وأنا ممنونة من قلبي لهذا الدعم”.

وعن مشاركتها في حفل “أحلى عيدية” مع الفنان المصري تامر حسني قالت: ” كانت ليلة من أجمل الليالي وأحمد ربي على قبول الناس لي”.