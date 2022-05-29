انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الفيحاء ضد التعاون، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتقدم سكري القصيم بهدف دون رد.

تقدم التعاون ضد الفيحاء:

وبدأت مباراة الفيحاء ضد التعاون التي أُقيمت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بشكل سريع، وتمكن الكاميروني لياندر تاوامبا من فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 18 برأسية مميزة.

وجاء هدف تاوامبا بعد تلقيه عرضية مميزة من الجانب الأيمن عن طريق مصطفى فتحي، واستمرت محاولات الفريقين لتسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر الفيحاء ضد سكري القصيم بهدف نظيف.

الفريقان في الدوري:

وقبل مباراة اليوم، يحتل سكري القصيم المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 29 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في المركز السادس برصيد 34 نقطة.