يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول لمواصلة تألقه في منافسات دوري أبطال أوروبا، والتتويج باللقب على حساب ريال مدريد.

النهائي الأوروبي:

ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد ضد ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم السبت الموافق 28 من شهر مايو عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب “دو فرانس” في فرنسا.

وتحمل هذه المواجهة طابعًا خاصًّا، حيث يطمح ريال مدريد لمواصلة تفوقه وتكليل مجهوده في النسخة الحالية بحصد اللقب، فيما يأمل الريدز الفوز بالبطولة وتعويض الخسارة أمام الفريق الإسباني في نهائي 2018.

فوز ريال بيتيس فأل حسنًا لفريق ليفربول:

ويُعد تتويج ريال بيتيس بلقب كأس ملك إسبانيا بمثابة تميمة الحظ التي تُبشر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي بالفوز على ريال مدريد، والتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 2022.

وحصد ريال بيتيس لقب كأس ملك إسبانيا في 1977، ليشهد العام ذاته فوز الريدز بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب كلوب بروج، وتكرر الأمر ذاته في 2005، حينما نال الفريق الإنجليزي البطولة أمام ميلان الإيطالي.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال بيتيس في التتويج بلقب كأس ملك إسبانيا 2022، الأمر الذي أثار تفاؤل جماهير ليفربول التي تأمل في الفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة السابعة في تاريخه.