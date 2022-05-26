حذر استشاري جراحة القلب، من خطورة الدهون في الأكلات الشعبية، واحتوائها على الدسم، ما قد يؤدي للجلطات القلبية أو الدماغية.

فيديو | استشاري جراحة القلب لمراسل #الإخبارية: الأكلات الشعبية مليئة بالدهون وتؤدي للجلطات القلبية والدماغية #النشرة_الأولى pic.twitter.com/BEec5rLXgY — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 26, 2022

الأكلات الشعبية وضيق الشرايين

وقال في تصريح لـقناة الإخبارية: “إن الأكلات الشعبية تكون مليئة بالدسم، وتؤدي لارتفاع نسبة الدهون في الجسم، ما يجعلها تترسب في جدار الشرايين بوجه عام في الجسم كله، ما يؤدي إلى ضيق في هذه الشرايين”

وتابع: “ضيق الشرايين قد يؤدي، لا قدر الله، إلى الإصابة بالجلطات القلبية او الدماغية، والجلطات القلبية قد تحدث وفاة او ضعف في عضلة القلب ما يؤثر على النشاطات اليومية للمريض”.

نصائح لتجنب الجلطات

وأكمل: “ينصح بوجه عام بالحد والتقليل من الأكلات الشعبية، وتقليل نسبة الدهون في الأكلات بوجه عام”.

وحذر رئيس وحدة المسرطنات بمستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض، الدكتور فهد الخضيري، في وقت سابق من دخول بعض الأنظمة الغذائية الجديدة على حياة السعوديين، والتي تتضمن أطعمة مصنعةّ، ومواد حافظة، ونكهات وألوانًا صناعية، لافتًا إلى أنها قد تؤدي إلى تكون أورام سرطانية.

ونصحت وزارة الصحة، بتناول الإسبرين للأشخاص الذين تعرضوا بالفعل للجلطات، او من لديهم القابلية الجسمانية للإصابة بها، بتناول الأسبرين لمساعدته على زيادة سيولة الدم في الجسم، على أن يتم صرفه بوصفة طبية، ويتم تناوله خلال الطعام، تجنبًا لحرقة المعدة والاتهابات المعوية.