حذرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من وجود موقع وهمي ينتحل صفة الوزارة يدعي استقبال طلبات تعويض أحياء جدة.
وقالت الوزارة في بيان لها إنها رصدت أحد الحسابات الوهمية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” ورقم اتصال يدعو المواطنين إلى تحميل البيانات الشخصية والوثائق الرسمية للأشخاص والعقارات.
موقع وزارة الإسكان
وقالت الوزارة إنه وفي إطار حرصها على حماية وحفظ حقوق ومصالح الفئات المستهدفة، تلفت نظر الجميع إلى الحذر من التعامل مع هذا الموقع الوهمي على شبكة الإنترنت وتنصح بعدم تحميل أي ملفات شخصية عائدة لهم حفاظًا على خصوصية معلوماتهم.
توخي الحيطة والحذر
وأهابت الوزارة بالجميع توخي الحيطة والحذر وعدم التعامل مع الأشخاص والمواقع المشبوهة وغير الموثوقة، كما تؤكد أن جميع عمليات التعويض الناتجة عن إزالة عشوائيات جدة تتم عبر آلية محددة تم شرحها من قبل أمانة محافظة جدة.
ولفتت الوزارة إلى أن استقبال الطلبات يكون من خلال البوابة الإلكترونية لأمانة جدة، إذ يمكن من خلالها لأي مواطن التقدم للحصول على التعويض عبر الرابط : https://services.jeddah.gov.sa/jeddahdev
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