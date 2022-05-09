موقع وزارة الإسكان

وقالت الوزارة إنه وفي إطار حرصها على حماية وحفظ حقوق ومصالح الفئات المستهدفة، تلفت نظر الجميع إلى الحذر من التعامل مع هذا الموقع الوهمي على شبكة الإنترنت وتنصح بعدم تحميل أي ملفات شخصية عائدة لهم حفاظًا على خصوصية معلوماتهم.