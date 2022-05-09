أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون تدريباته الجماعية، مساء اليوم الاثنين، في إطار استعداداته لمواجهة الباطن المرتقبة.

التعاون يواصل الاستعداد:

وأدى لاعبو التعاون عددًا من التطبيقات اللياقية عقب عمليات الإحماء، وطبقوا بعد ذلك عددًا من الجمل التكتيكية، وقسم المدير الفني محمد العبدلي اللاعبين إلى مجموعتين فرض معهما مناورة على مساحة الملعب.

ويطمح العبدلي في تحقيق انتفاضة مع الفريق الأول لكرة القدم، والظهور بشكل مميز أمام الباطن، أملًا في تحقيق الفوز، والابتعاد عن شبح الهبوط الذي يُلاحقه هذا الموسم.

الباطن ضيفًا على سكري القصيم:

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ضد الباطن، مساء يوم الخميس المقبل، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتتشابه ظروف الفريقين قبل المواجهة المرتقبة، يحتل سكري القصيم المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 26 نقطة، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن صاحب المركز الـ15.