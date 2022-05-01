واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، بقيادة مدربه الصربي فوك رازوفيتش، اليوم الأحد، استعداداته لمباراته المرتقبة ضد الهلال.

الفيحاء يواصل الاستعداد للهلال:

وانطلقت الحصة التدريبية بالتمارين اللياقية الوقائية، ثم أجرى رازوفيتش تدريبات تكنيكية وترفيهية، قبل أن يختتم مران الفريق الأول بتدريبات فنية متنوعة.

ويأمل رازوفيتش في ظهور الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء بشكل مميز ضد الهلال، وتحقيق الفوز من أجل التقدم في الترتيب، فيما يسعى الزعيم لمواصلة سلسلة انتصاراته في الدوري وملاحقة الاتحاد على الصدارة.

مواجهة مرتقبة ضد الهلال في دوري محمد بن سلمان:

ومن المقرر أن يلعب الفيحاء ضد الهلال على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، مساء يوم الخميس المقبل، في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المواجهة المرتقبة، يحتل الفريق البرتقالي المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المركز الثاني بـ49 نقطة.