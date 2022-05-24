نقل الإعلامي المصري مفيد فوزي إلى المستشفى إثر تدهور حالته الصحية، تأثرًا بوفاة الفنان سمير صبري، والكاتب الصحفي صلاح منتصر.

نقل مفيد فوزي للمستشفى



ونقلت وسائل الإعلام المصرية تصريحات عن نقيب الإعلاميين، طارق سعدة، قال خلالها: “الإعلامي القدير مفيد فوزي كان يعاني طوال الفترة السابقة من وعكة صحية بالتأكيد تأثرت بصورة أكبر بعدما علم بوفاة اثنين من أصدقائه، مما أثر في نفسيته بصورة أكبر ليدخل المستشفى”.

وقد تعرض مفيد فوزي خلال الفترة السابقة، لكسر بالكتف، خضع على إثرها للعلاج الطبيعي، لأن حالته لا تسمح بالتدخل الجراحي.

كسر بالكتف

وقالت ابنته رانيا مفيد فوزي، في تصريحات صحفية: “تعرضنا للقلق والخوف والحيرة والألم على بابا منذ عشر أيام، وكثير ناس سألونا وتواصلوا معنا بس بابا ما بقدر يتكلم، ونشكر الله على كل حال، إن بابا تعرض إلى كسر في مفصل الكتف اليمني، ولا يسمح بعمل عملية جراحية غير رحمة من ربنا تيجي، والحمد الله يا رب وقدر الله وما شاء فعل، والله يتمم الشفاء على خير”.

يذكر أن وكالة أنباء الشرق الأوسط، قد نقلت تصريحات للإعلامي مفيد فوزي يؤكد فيها استقرار حالته الصحية، ويسبر إلى أن تواجده في المستشفى لإجراء فحوصات طبية، شاكرًا كل من سأل عليه من الجمهور.