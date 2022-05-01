انتهت مباريات أمس السبت في الدوري الإسباني، بتتويج ريال مدريد بالبطولة، بعد أن أنهى الجولة الـ34 وهو متصدر لـ ترتيب الدوري الإسباني، عقب فوزه الكبير على إسبانيول برباعية دون رد.

وسجل لـ ريال مدريد في شباك إسبانيول كل من “رودريجو هدفين، ماركو أسينسيو، كريم بنزيما”.

نتائج مباريات السبت:

وكانت مباريات السبت في الدوري الإسباني انتهت، بفوز ديبورتيفو ألافيس على فياريال بهدفين لهدف، وفوز ريال مدريد على إسبانيول برباعية دون رد، بينما تعادل فالنسيا مع ليفانتي بهدف لكل فريق.

وفاز أتلتيك بيلباو على أتلتيكو مدريد بثنائية دون رد.

ترتيب الدوري الإسباني:

ويتواجد ريال مدريد في الصدارة برصيد 81 نقطة، حاسمًا لقب الدوري الإسباني للمرة الـ35 في تاريخه، أما إشبيلية فمتواجد بالمركز الثاني برصيد 64 نقطة، برشلونة ثالثًا برصيد 63 نقطة، أتلتيكو مدريد رابعًا برصيد 61 نقطة، ريال بيتيس في المركز الخامس برصيد 57 نقطة.

ويحتل ريال سوسيداد المركز السادس في ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 55 نقطة، فياريال سابعًا برصيد 52 نقطة، أتلتيك بيلباو ثامنًا برصيد 51 نقطة، أوساسونا في المركز التاسع برصيد 44 نقطة، فالنسيا في المركز العاشر برصيد 43 نقطة.

رايو فاييكانو في المركز الحادي عشر برصيد 40 نقطة، سيلتا فيجو في المركز الثاني عشر برصيد 39 نقطة، وهو نفس رصيد فريق إسبانيول صاحب المركز الـ13.

إلتشي في المركز الرابع عشر برصيد 38 نقطة، خيتافي في المركز الخامس عشر برصيد 35 نقطة، ريال مايوركا بالمركز السادس عشر برصيد 32 نقطة، قاديش في المركز السابع عشر برصيد 32 نقطة، غرناطة وديبورتيفو ألافيس وليفانتي في المراكز من 18 إلى 20.