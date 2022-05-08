اختُتمت مباريات الجولة الـ26 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمس السبت بإقامة 3 مباريات.

نتائج مباريات الجولة الـ26

وكان الهلال فاز على ضمك برباعية مقابل هدفين، بينما فاز الحزم على الفيحاء بثلاثية لهدف، وتعادل الرائد مع الطائي بنتيجة هدفين لكل فريق.

وبدأت مباريات الجولة الـ26 بفوز الاتفاق على التعاون برباعية دون رد، بينما تعادل الأهلي مع الباطن بهدفين لكل فريق، وتعادل الفتح مع الاتحاد برباعية لكل فريق، وتعادل الفيصلي مع أبها بدون أهداف، وفاز النصر على الشباب برباعية مقابل هدفين.

ترتيب جدول دوري المحترفين

ويتواجد نادي الاتحاد في الصدارة برصيد 61 نقطة، الهلال ثانيًا برصيد 52 نقطة، النصر ثالثًا برصيد 51 نقطة، الشباب رابعًا برصيد 47 نقطة، ضمك خامسًا برصيد 42 نقطة، الفيحاء سادسًا برصيد 33 نقطة، أبها سابعًا برصيد 33 نقطة، الفتح ثامنًا برصيد 32 نقطة، الرائد تاسعًا برصيد 30 نقطة، الأهلي عاشرًا برصيد 29 نقطة، الفيصلي في المركز الحادي عشر برصيد 29 نقطة، الطائي بالمركز الثاني عشر برصيد 28 نقطة، الاتفاق في المركز الثالث عشر برصيد 27 نقطة، التعاون في المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة، الباطن بالمركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة، الحزم بالمركز السادس عشر والأخير برصيد 17 نقطة.