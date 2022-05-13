حافظ نادي الاتحاد على صدارته لـ ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، رغم فوز الهلال بينما عاد الشباب لذاكرة الانتصارات في الجولة الـ27 ودخل النصر في المنافسة بقوة حيث يتواجد في المرتبة الثالثة.

وبدأت الجولة السابعة والعشرين، اليوم الخميس بفوز التعاون على الباطن بهدف دون رد، وفوز الشباب على الفيصلي بهدف دون رد، وكان الهلال فاز أمس الأربعاء في الجولة العشرين والمؤجلة بـ دوري المحترفين على الاتفاق بثنائية دون رد.

ترتيب الدوري السعودي

ويتواجد الاتحاد في الصدارة برصيد 61 نقطة، الهلال ثانيًا برصيد 55 نقطة، النصر ثالثًا برصيد 51 نقطة، الشباب رابعًا برصيد 50 نقطة، ضمك خامسًا برصيد 42 نقطة، الفيحاء سادسًا برصيد 33 نقطة، أبها سابعًا برصيد 33 نقطة، الفتح ثامنًا برصيد 32 نقطة، الرائد تاسعًا برصيد 30 نقطة، الأهلي عاشرًا برصيد 29 نقطة.

وفي جدول الدوري السعودي، يتواجد التعاون في المركز الحادي عشر برصيد 29 نقطة، الفيصلي في المركز الثاني عشر برصيد 29 نقطة، الطائي في المركز الـ13 برصيد 28 نقطة، الاتفاق في المركز الرابع عشر برصيد 27 نقطة، الباطن في المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة، الحزم في المركز السادس عشر والأخير برصيد 17 نقطة.

مباراتان غدًا بـ دوري محمد بن سلمان

وتُستكمل مواجهات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء يوم غد الجمعة، وسط منافسة قوية لتحقيق الثلاث نقاط.

وتنطلق مباريات الغد عند الساعة 7:15 مساء، بمواجهة الفيحاء ضد ضمك على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويأمل الفريق البرتقالي تحقيق الفوز خاصة أن المباراة وسط جماهيره، فيما يطمح الفريق الضيف للظهور بشكل مميز.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الرائد والنصر عند الساعة 8:50 مساء على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، حيث يطمح الفريق الريداوي لتحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة التقدم، فيما يأمل العالمي الاستمرار في انتصاراته.