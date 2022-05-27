لا يزال نادي الاتحاد في صدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد نهاية مباراتي الجمعة.

وكان الباطن فاز على الحزم بنتيجة 3/ 2، بينما فاز الشباب على نادي الرائد بثنائية دون رد.

ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين:

الاتحاد في الصدارة برصيد 61 نقطة، يليه نادي الهلال ثانيًا برصيد 58 نقطة، النصر ثالثًا برصيد 54 نقطة، ويلاحقه الشباب رابعًا برصيد 53 نقطة، ضمك خامسًا برصيد 43 نقطة، الفيحاء سادسًا برصيد 34 نقطة، أبها سابعًا برصيد 34 نقطة، الفتح ثامنًا برصيد 32 نقطة، الطائي تاسعًا برصيد 31 نقطة، الاتفاق عاشرًا برصيد 30 نقطة، الأهلي في المركز الحادي عشر والرائد في المركز الثاني عشر برصيد 30 نقطة لكل فريق.

التعاون والفيصلي يواجهان خطر الهبوط:

الباطن في المركز الـ13 في ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 29 نقطة، التعاون في المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة، الفيصلي في المركز الخامس عشر برصيد 29 نقطة، الحزم الهابط سلفًا في المركز الـ16 والأخير برصيد 17 نقطة.