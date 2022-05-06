كشفت مصادر مطلعة عن تشغيل 5 إلى 6 رحلات في الساعة بزيادة 160% لإدارة أزمة مطار جدة.

وأوضحت المصادر، وفقًا لـ”الإخبارية”، أن مدة الانتظار خارج الصالة الشمالية في مطار جدة بين 10 – 15 دقيقة.

وتابعت المصادر أن مدة انتظار المسافرين للتأكد من الأوراق تستغرق في المتوسط 8 دقائق.

توجيه وزير النقل:

وفي وقت سابق، وجه وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر؛ بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة، برئاسة معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني؛ وعضوية عدد من الجهات؛ للوقوف على أسباب تأخر وعدم انتظام بعض رحلات المسافرين والمعتمرين في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة خلال الأيام الماضية، والتحقيق فيما حدث.

تحديد المتسببين:

وضمن مهام اللجنة تحديد المتسببين في ذلك، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة، والمعالجات الفنية الكفيلة بالمحافظة على جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وضيوف الرحمن، والرفع بالنتائج والتوصيات في موعد أقصاه أسبوع من تاريخه.