شهدت منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تألقًا لافتًا من العديد من اللاعبين لينضموا إلى التشكيل المثالي.

البريكان يقود التشكيلة المثالية

وكشف حساب شبكة الإحصائيات “سوفاسكور” على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن التشكيلة المثالية لمنافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وشهدت تواجد نجم الفتح، فراس البريكان.

وزين فراس البريكان التشكيلة المثالية، بعد تألقه اللافت أمام ضمك، حيث نجح في تسجيل هاتريك، ليقود الفتح لحصد 3 نقاط هامة، كما حصل على أعلى تقييم من قبل “سوفاسكور” بـ8.9 درجة.

التشكيل المثالي للجولة الـ28 بالدوري

وجاء تشكيل الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كالتالي؛ في حراسة المرمى، عبدالعالي المحمدي “أبها”، ويقود خط الدفاع، إياغو سانتوس “الشباب”، وليد الأحمد “الفيصلي” ومارسيلو “الطائي”.

ويتواجد في الوسط والهجوم كل من؛ نعيم سليتي “الاتفاق”، البريكان “الفتح”، كارلوس جونيور، وثنائي فريق الباطن، يوسف فواز وأولا جون، بجانب نجمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ماثيوس بيريرا وسلمان الفرج.