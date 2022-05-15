أعلنت لعبة FIFA 22 الإلكترونية عن التشكيلة الأفضل في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.

تشكيل الموسم في فيفا 22:

وحصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، الأرجنتيني إيفر بانيغا على التقييم الأعلى في اللعبة بـ94 نقطة، فيما يُعد نجم الهلال، سالم الدوسري اللاعب السعودي الوحيد في التشكيل.

وجاء تشكيل الأفضل من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في فيفا 2022، كالتالي؛ في حراسة المرمى، فلاديمير ستوكوفيتش “الفيحاء”، وفي الدفاع؛ فاروق شافعي “ضمك”، أليوسكي “الأهلي” وأحمد حجازي “الاتحاد”.

ويقود الوسط والهجوم في التشكيل المثالي لمنافسات الموسم الرياضي الحالي، كل من؛ بانيغا، كريستيان كويفا “الفتح”، أندرسون تاليسكا “النصر”، وثنائي الهلال سالم الدوسري وأوديون إيغالو، بجانب نجمي الاتحاد، برونو هنريكي ورومارينيو.

ترتيب الدوري:

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل الجولة الـ27، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة بـ61 نقطة، يليه الهلال برصيد 55 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن النصر، ثم الشباب برصيد 50 نقطة.

ويحتل ضمك المركز الخامس برصيد 42 نقطة، يليه الفيحاء بـ33 نقطة، بالتساوي مع أبها، وحل الفتح ثامنًا برصيد 32 نقطة، وبفارق نقطتين عن الرائد، ثم النادي الأهلي بـ29 نقطة، متساويًا مع الفيصلي والتعاون.

ويتواجد الطائي في المركز الـ13 برصيد 28 نقطة، ثم الاتفاق برصيد 27 نقطة، يليه الاتفاق برصيد 27 نقطة، ثم الباطن بـ26 نقطة، فيما يتذيل الحزم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ17 نقطة.