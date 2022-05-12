تأكد غياب النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب خلال الفترة المقبلة، بسبب معاناته من الإصابة.

بانيغا يغيب للإصابة

وتعرض بانيغا لإصابة في مفصل القدم خلال مباراة الشباب ضد النصر الماضية، إلا أنه تحامل على نفسه ليكمل المواجهة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم إصابته.

ويخضع بانيغا لبرنامج علاجي منذ نهاية المباراة الماضية، ولم يشارك في تدريبات الفريق الأول الجماعية خلال الأيام الماضية، ليتأكد غيابه عن لقاء الفيصلي اليوم، فيما أكدت تقارير صحافية أن فرص مشاركته هذا الموسم ضعيفة للغاية.

ويواصل النجم الأرجنتيني برنامجه التأهيلي، قبل 3 جولات على نهاية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ما يصعب فرص عودته للمشاركة مع الشباب.

الشباب ضد الفيصلي

ومن المقرر أن يلعب الشباب ضد الفيصلي على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 47 نقطة، فيما يقع الفيصلي في المركز الـ11 برصيد 29 نقطة.