تترقب الجماهير رد فعل إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل على قرار غرفة فض المنازعات ضد النادي ولاعبه محمد كنو.

غرفة فض المنازعات تعاقب كنو والهلال

وكان عقد محمد كنو قد دخل الفترة الحرة من عقده مع الزعيم، قبل أن يمدد تعاقده حتى عام 2025، ليؤكد النصر اتخاذ الإجراءات القانونية لتوقيعه مع اللاعب، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وألزمت غرفة فض المنازعات كنو ونادي الهلال بالتضامن بدفع تعويض مالي لنادي النصر يُقدر بـ27 مليون ريال، وإيقاف اللاعب لمدة 4 أشهر، بالإضافة إلى منع الأزرق من التسجيل لمدة فترتين.

الاستئناف يعلق العقوبات

وعلق الإعلامي عبدالله الحنيان على العقوبات عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “قرارات غرفة فض المنازعات قابلة للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي”.

وتابع: “بالإضافة إلى قانونية نقض القرار.. استئناف الهلال أمام مركز التحكيم الرياضي، سيتيح تعليق العقوبة حتى صدور قرار المركز، وفقًا للإجراءات المتبعة، وبالتالي إمكانية التسجيل في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة”.