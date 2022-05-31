أنهت لجنة المساهمات العقارية “تصفية” إفراغ أرض مساهمة “شاطئ القطيف” بالمنطقة الشرقية وتسلمت أكثر من 4 مليارات ريال لمصلحة المساهمين، في أكبر صفقة عقارية هذا العام.

سرعة صرف وإيداع المبالغ للمساهمين

وتواصل “تصفية” أعمالها خلال الفترة المقبلة، لسرعة صرف وإيداع المبالغ للمساهمين، بينما يستمر العمل على باقي المساهمات لإعادة الحقوق إلى أصحابها.

وكانت “تصفية” قد نجحت في بيع أرض “شاطئ القطيف”، في مزاد “مسك تاروت” بمبلغ (4,197,609,834.16) ريالاً، حيث بلغ مجموع مساحة الأراضي المباعة في المزاد (5,049,234)م².