أحبط تعادل الأهلي ضد أبها جماهيره؛ لصعوبة موقفه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي.

تعادل الأهلي ضد أبها:

ولعب الأهلي ضد أبها على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين

ورفع النادي الأهلي رصيده إلى 30 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها إلى 34 نقطة في المركز السادس.

الأهلي يدخل في دوامة الهبوط وانتقادات للجماهير:

وعلق الإعلامي وليد الفراج قائلًا: “تعادل الأهلي مع أبها أربك كل الحسابات”، وقال خالد السعود: “الأهلي مضغوط والحضور الجماهيري قليل، فجماهيرية الفريق ليست بهذا المستوى”.

وقال ماجد الفهمي: “نعتب على عدم الحضور اللي جالس في بيته ماذا يفعل؟.. الجماهير تفرغت للصراعات في تويتر.. ماذا تفعل في المنزل؟ إذا لم تحضر الآن طلع الأهلي من رأسك”.

وفي السياق ذاته، علق سلطان اللحياني على مباراة الأهلي ضد أبها خلال تصريحاته لبرنامج “أكشن مع وليد”، قائلًا: “الأهلي دخل في دوامة وأمامه مباريات حاسمة”.