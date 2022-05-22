انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الأهلي وأبها، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

تعادل الأهلي وأبها إيجابيًّا:

وبدأت مباراة الأهلي وأبها المقامة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة بشكل سريع، وسط ضغط كبير من لاعبي الراقي، وتصدى حارس المرمى لأكثر من تسديدة.

وأطلق كارلوس إدواردو تسديدة قوية عند الدقيقة 19 مرت بجوار المرمى، قبل أن يتألق حارس أبها ويتصدى لـ3 تسديدات من اللاعب البرازيلي، وتمكن سعد بقير من فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 36.

وضغط سعد بقير على الدفاع، ليقطع الكرة داخل منطقة الجزاء ويسددها بقوة، ليهز الشباك، وواصل الحارس تألقه وأبعد تسديدة من الراقي عند الدقيقة 41، ليواصل لاعبو الأهلي المحاولات.

ونجح إدواردو في تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 44 من تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول من مباراة الأهلي وأبها بالتعادل الإيجابي.

الفريقان في الدوري:

وقبل مباراة اليوم، يحتل الراقي المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 29 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز السابع برصيد 33 نقطة.