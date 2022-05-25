توقع الفلكي ملهم هندي أن تتعامد الشمس على الكعبة المشرفة نصف دقيقة يوم السبت 27 شوال الساعة 12:18 ظهرًا.

ولفت إلى أن هذا هو التعامد الأول خلال عام 1443هـ مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة سوف تتكرر بمشيئة الله يوم الجمعة 16 ذي الحجة الساعة 12:27 ظهرًا.

وقال هندي : في ظاهرة فلكية تكرر مرتين خلال العام تتعامد الشمس على الكعبة الساعة 12:18 توقيت السعودية وأي شخص يرى الشمس في هذه اللحظة يقدر يحدد ويصحح اتجاه القبلة بسهولة إما يتوجه نحو الشمس أو يضع عمودًا فيكون اتجاه القبلة عكس اتجاه الظل تمامًا.