توقع الفلكي ملهم هندي أن تتعامد الشمس على الكعبة المشرفة نصف دقيقة يوم السبت 27 شوال الساعة 12:18 ظهرًا.
ولفت إلى أن هذا هو التعامد الأول خلال عام 1443هـ مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة سوف تتكرر بمشيئة الله يوم الجمعة 16 ذي الحجة الساعة 12:27 ظهرًا.
وقال هندي : في ظاهرة فلكية تكرر مرتين خلال العام تتعامد الشمس على الكعبة الساعة 12:18 توقيت السعودية وأي شخص يرى الشمس في هذه اللحظة يقدر يحدد ويصحح اتجاه القبلة بسهولة إما يتوجه نحو الشمس أو يضع عمودًا فيكون اتجاه القبلة عكس اتجاه الظل تمامًا.
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