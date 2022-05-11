كشف الناقد الرياضي منار شاهين، تفاصيل جلسة الاستماع لنجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، فهد المولد، اليوم الأربعاء.

فهد المولد ينتهي من جلسة الاستماع

وعلق منار شاهين قائلًا: “تم الانتهاء من جلسة الاستماع للاعب فهد المولد ولجنة المنشطات قبل قليل.. ومن المقرر إصدار الحكم النهائي على اللاعب خلال أسبوع من الآن”.

وطمأن منار شاهين جماهير الاتحاد بشأن عقوبة فهد المولد المتوقعة، وقال عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “بإذن الله الأمور تكون في مصلحة اللاعب وتخفيف مدة العقوبة”.

إيقاف المولد مؤقتًا بسبب المنشطات

وكانت لجنة المنشطات قد أبلغت نادي الاتحاد الشهر الماضي، بإيقاف المولد بشكل مؤقت، لحين انتهاء التحقيقات معه، وذلك بعد ثبوت إيجابية عينته بعد إحدى المباريات، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومن المتوقع أن يتم إصدار الحكم النهائي على المولد، وفي حالة ثبوت مخالفته؛ سيتعرض النجم الاتحادي لفترة إيقاف تصل إلى 4 سنوات، خاصة أنه سبق وتعرض للإيقاف للسبب ذاته، ما أثار قلق الجماهير.