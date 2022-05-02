واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، بقيادة المدير الفني اليوناني مارينوس أوزونيديس، تدريباته الجماعية، استعدادًا لمواجهته المرتقبة ضد أبها.

الفيصلي يواصل تدريباته:

وفرض مدرب اللياقة تمارين بدنية متنوعة باستخدام الكرة وعبر عدة محطات، لزيادة المخزون اللياقي، وعمد مارينوس على تطبيق تمارين تكتيكية اشتملت على الشقين الدفاعي والهجومي، قبل أن يختتم المربن بتدريب الكرات الثابتة.

وقرر المدرب اليوناني منح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي راحة لمدة يوم واحد، الاثنين، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك على أن يعاود تدريباته الجماعية، مساء الثلاثاء، على ملعب النادي.

عنابي سدير يواجه أبها:

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي ضد نظيره أبها، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل عنابي سدير المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 28 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز السادس برصيد 32 نقطة.