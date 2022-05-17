نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من تكون رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية على مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وخباش، وثار، وحبونا، وشرورة، ويدمة.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.

توقعات طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض، في حين يستمر تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق القصيم، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة ونجران.

وقد يمتد تأثير الحالة الجوية، إلى الأجزاء الشرقية من منطقتي الباحة وعسير، كما تكون السماء غائمة جزئيًا على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.