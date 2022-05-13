أعلنت الإمارات تنكيس الأعلام لمدة 40 يومًا، اعتبارًا من اليوم، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لمدة 3 أيام؛ حدادًا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

إعلان الحداد في الإمارات:

وكانت وزارة شؤون الرئاسة قد نعت صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضيًا مرضيًّا اليوم الجمعة 13 مايو.

ونعى العديد من أبناء الإمارات وقادة دول العالم المغفور له الشيخ خليفة، مستذكرين حبه لشعب الإمارات مواقفه الداعمة للأمتين العربية والإسلامية.

قائد مرحلة التمكين:

الشيخ محمد بن زايد قال: “فقدت الإمارات ابنها البار وقائد مرحلة التمكين وأمين رحلتها المباركة.. مواقفه وإنجازاته وحكمته وعطاؤه ومبادراته في كل زاوية من زوايا الوطن”. وتابع: “خليفة بن زايد، أخي وعضيدي ومعلمي، رحمك الله بواسع رحمته وأدخلك في رضوانه وجنانه”.

أدى أمانته وأحب شعبه:

أما الشيخ محمد بن راشد فقال: “اللهم إنا نشهدك أن خليفة بن زايد قد أدى أمانته.. وخدم رعيته.. وأحب شعبه.. اللهم إن شعبه قد رضي عنه.. فارضَ عنه.. وتغمده بواسع رحمتك.. وأسكنه فسيح جناتك.. وألهمنا وألهم شعبه وأهله وأحبابه الصبر والسلوان”.

من أعظم القادة وأغلى الرجال:

بينما قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي: “أنعى بخالص الحزن والأسى رجلًا من أغلى الرجال، وقائدًا من أعظم القادة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الذي وافته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء، قدم فيها الكثير لبلاده وأمته، حتى صارت الإمارات نموذجًا للتطور والحداثة في منطقتنا والعالم”.

ورث الحكمة عن أبيه:

أما ملك الأردن الملك عبدالله الثاني فقال: “رحم الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة”. وأضاف: “لقد فقدنا أخًا عزيزًا وقائدًا فذًّا ورث الحكمة عن أبيه الراحل الكبير الشيخ زايد، وكرّس حياته لخدمة وطنه والأمتين العربية والإسلامية. نعزي أهلنا في دولة الإمارات بهذا المصاب الجلل”.