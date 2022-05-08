سقط الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول في فخ التعادل الإيجابي أمام نادي توتنهام هوتسبير في الجولة الـ36 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي من قبل فريق ليفربول الذي حاول في أكثر من مناسبة إحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى.

ليفربول ينجو من فخ توتنهام

وكذلك حاول السبيرز على فترات إحراز هدف التقدم، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، وعند حلول الدقيقة الـ56 تمكن الكوري الجنوبي هيونج مين سون في إحراز هدف التقدم لـ السبيرز.

ووسط محاولات من فريق ليفربول، تمكن اللاعب الكولومبي لويس دياز من إحراز هدف التعادل للريدز من تصويبة مخادعة للحارس الفرنسي هوجو لوريس بالدقيقة الـ 74.

يذكر أن مانشستر سيتي سيواجه فريق نيوكاسل يونايتد مساء الأحد في الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي.

ليفربول في الصدارة مؤقتًا

ويتواجد ليفربول مؤقتًا في صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 83 نقطة، بينما توتنهام خامسًا برصيد 62 نقطة.