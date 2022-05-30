توقع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أجواء شديدة الحرارة اليوم الاثنين.

وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “حسب مراصد الطقس متوقع اليوم الاثنين 29 شوال، أجواء من حارة إلى حارة جدا على معظم مناطق المملكة، والخليج”.

وتابع عبدالعزيز الحصيني “متوقع رياح من متوسطة إلى شبه قوية على الشرقية والخليج والغربية وأجزاء من الوسطى والشمالية”.

توقعات طقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.