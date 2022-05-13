ذكر برنامج ” أكشن مع وليد” أنه توجد توقعات بتعليق قرار إيقاف اللاعب محمد كنو، بعد الاستئناف الذي تقدم به الهلال الأحد الماضي.

وأفاد البرنامج أن تعليق قرار الإيقاف الذي أصدرته غرفة فض المنازعات سيكون قبل مواجهة الاتحاد بعد غد الأحد في الجولة الـ27 لـ بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كنو يشارك في التدريبات بصورة طبيعية

وفي وقت سابق، شارك اللاعب في تدريبات أزرق العاصمة أمس الخميس، وذلك استعدادًا لمواجهة نادي الاتحاد الأحد المقبل.

وكانت غرفة فض المنازعات أصدرت قرارًا في الأول من مايو الجاري يقضي بإيقاف لاعب الهلال 4 أشهر ومنع الهلال من قيد الصفقات الجديدة لفترتين، بسبب تعاقده مع النصر وتوقيعه لـ الهلال في آن واحد.

ونشر الحساب الرسمي لـ الهلال أمس في “تويتر” صورة اللاعب كنو وهو في تدريبات الزعيم استعدادًا لمواجهة الاتحاد.