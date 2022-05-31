شهدت الفعاليات الختامية لندوة الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على قاصديهما، توقيع وثيقة الحرمين الشريفين في “الفتوى” بين رئاسة الإفتاء وشؤون الحرمين.
فيديو | توقيع وثيقة #الحرمين_الشريفين في "الفتوى" بين رئاسة الإفتاء وشؤون الحرمين#الفتوى_في_الحرمين_الشريفين#الإخبارية pic.twitter.com/2sSOICCK9H
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 31, 2022
وكانت ندوة الفتوى في الحرمين الشريفين قد انطلقت صباح اليوم، بموافقة كريمة من المقام السامي، وبرعاية من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل.
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