شهدت الفعاليات الختامية لندوة الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على قاصديهما، توقيع وثيقة الحرمين الشريفين في “الفتوى” بين رئاسة الإفتاء وشؤون الحرمين.

وكانت ندوة الفتوى في الحرمين الشريفين قد انطلقت صباح اليوم، بموافقة كريمة من المقام السامي، وبرعاية من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل.