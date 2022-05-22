أشعل الفريق الكروي الأول بـ الأهلي، جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوزه المثير مساء أمس السبت على نادي إنبي بنتيجة هدفين لهدف في الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري.

الأهلي يهزم إنبي ويُقلص الفارق مع الزمالك

ونجح الأهلي في كسر سلسلة النتائج السلبية التي تعرض لها في آخر 4 مباريات وقبل مواجهة إنبي، حيث كان خسر أمام النادي المصري البورسعيدي بهدف دون رد، ثم تعادل مع أندية طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي قبل الفوز على إنبي.

وسجل ثنائية الأهلي” المدافع التونسي علي معلول” في الدقيقتين الـ94 والـ97 بعدما كان إنبي متقدمًا بهدف لاعبه مصطفى شلبي.

ترتيب الدوري المصري

ويتواجد فريق الزمالك في صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة، نادي بيراميدز ثانيًا برصيد 39 نقطة، الأهلي ثالثًا برصيد 37 نقطة، سموحة رابعًا برصيد 34 نقطة، فيوتشر خامسًا برصيد 31 نقطة، طلائع الجيش في المركز السادس برصيد 29 نقطة، فاركو سابعًا برصيد 27 نقطة، البنك الأهلي ثامنًا برصيد 25 نقطة، إنبي تاسعًا برصيد 24 نقطة، غزل المحلة عاشرًا برصيد 24 نقطة، سيراميكا كليوباترا في المركز الحادي عشر برصيد 21 نقطة، المصري البورسعيدي في المركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة، الاتحاد السكندري في المركز الـ13 برصيد 19 نقطة، المقاولون العرب في المركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة، الجونة في المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة، الإسماعيلي في المركز السادس عشر برصيد 17 نقطة، مصر المقاصة في المركز الثامن عشر ” قبل الأخير” برصيد 13 نقطة، إيسترن كومباني في المركز الثامن عشر برصيد 12 نقطة.