تشهد “جدة جنغل” غداً الجمعة 27 مايو فعالية الأزياء التنكرية للحيوانات المفضلة للزوار والتي تتيح لهم الدخول المجاني لجدة جنغل غداً في حال قام الزائر بلبس زي يرمز لحيوانه المفضل.

5 مناطق مجانية في جدة جنغل

وسيشمل الدخول المجاني لهذه الفعالية دخول 5 مناطق فعاليات في جدة جنغل هي “منطقة الفيل، والمنتزه العام، ومنطقة المزرعة، والحديقة المفتوحة، والحديقة المضيئة”، والاستمتاع بالفعاليات المشوقة والعروض المقدمة فيها.

وتنتظر جدة جنغل زوارها غداً للتفنن في اختيار الأزياء التنكرية الخاصة بالحيوانات والتقاط الصور وخوض تجربة ممتعة في أجواء الأدغال والطبيعة وعالم الحيوانات والطيور، حيث تستقبل جنغل زوارها بأكثر من 1000 نوع من الحيوانات وأكثر من 200 نوع من الطيور النادرة، بالإضافة للعديد من الفعاليات والتجارب الجديدة والألعاب الترفيهية المتنوعة.

مبادرة تثقيفية ترفيهية

وتعد هذه الفعالية مبادرة تثقيفية ترفيهية يتنافس فيها الأطفال والشباب في تصاميم الأزياء التنكرية، كما تشجعهم على توسيع دائرة المعلومات عن هذه الحيوانات واكتساب معلومات جديدة من مرشدي المنطقة، إلى جانب إزالة حاجز الخوف من بعض الحيوانات والتعايش معها، والتعامل معها كصديقة للإنسان.

وتعد جدة جنغل مساحة تعليمية وتثقيفية للكبار والصغار على حد سواء، بكل ما يتعلق بعالم الحيوانات من خلال مشاهدتها والتعرف عليها عن قرب والتعرف على البيئة المناسبة لها، ويتوقع أن تشهدت محلات بيع الملابس التنكرية بجدة إقبالاً كبيراً على الملابس التنكرية للحيوانات خاصة الأطفال. لخوض هذه التجربة الجديدة.