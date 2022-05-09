ساندت جماهير نادي الاتحاد، اللاعب فهد المولد وذلك بعد إيقافه المؤقت بسبب قضية المنشطات.

وذكر برنامج ” أكشن مع وليد” أن المولد تم إيقافه مؤقتًا لحين تحديد موعد جلسة الاستماع للاعب، كما أشار سلطان الغشيان مقدم البرنامج، أن اللاعب قد يتم إيقافه 4 سنوات إذا ثبت تعمده الحصول على المنشطات.

طريقتان لإثبات براءة فهد المولد

وأضاف الغشيان أنه توجد طريقتان لإثبات براءة فهد المولد وهما” أولًا أن يطلب اللاعب فتح عينة ثانية وإذا جاءت سلبية تثبت براءته فورًا، ثانيًا إثبات أن العقار المحظور دخل جسمه عن دون قصد أو عدم وجود تعمد في إدخال المادة له وهذه تحتاج لفحص دقيق وإجراءات دقيقة حتى إثبات ذلك، وعند الإثبات يصبح اللاعب بريئًا”.

جماهير نادي الاتحاد عبر “تويتر” أكدت مساندتها للاعب في جلسة الاستماع التي ستكون بعد غد الأربعاء، معربين عن تمنياتهم بأن يحصل اللاعب على البراءة ليعود ويشارك من جديد مع الاتحاد والمنتخب السعودي.

وسبق لـ المولد أن تم إيقافه في عام 2019 ولمدة سنة بسبب ثبوت تناوله للمنشطات.