أكد محمد نور نجم نادي الاتحاد السابق، أن العميد سيحسم لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في حال الفوز على نادي الهلال يوم الأحد المقبل.

وسيلتقي العميد مع الهلال مساء الأحد المقبل في تمام الساعة التاسعة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت المملكة حيث تُقام المباراة في جدة بالجولة السابعة والعشرين.

فارق 9 نقاط لصالح الاتحاد

وتحدث نور قائلًا: ” اللاعبون خلال مواجهة الفتح كانوا يفكرون في مباراة الهلال وأنها ستكون الحاسمة، وأنا واثق أن لدى اللاعبين كل العزيمة والإصرار لحسم الدوري أمام الهلال، العميد إن فاز سيُحسم اللقب تمامًا فيما لو فاز الهلال لن يُحسم شيء بل سيبقى الاتحاد في الصورة والدوري في الملعب”.

ويتواجد العميد في الصدارة حاليًا برصيد 61 نقطة وبفارق 9 نقاط عن نادي الهلال صاحب المركز الثاني.

وكان العميد تعادل مع الفتح برباعية لكل فريق، بينما فاز الهلال على ضمك بنتيجة 4-2 في الجولة السادسة والعشرين.