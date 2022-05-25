وجهت جماهير نادي الاتحاد، انتقادات شديدة للاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله بسبب تراجع مستواه في مباراة الهلال وإهداره أكثر من فرصة تهديفية محققة في مباراة أزرق العاصمة أول أمس بالجولة الـ27 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ماذا قالت جماهير الاتحاد لـ حمدالله ؟

وفي مقطع فيديو متداول لجماهير الاتحاد بعد نهاية المباراة بفوز الهلال قالت خارج ملعب “الجوهرة المشعة” : ” اللاعب المغربي لم يكن في أفضل حالاته، ضيّع علينا الدوري”.

وقال آخرون: ” يبدو أن حمدالله انتهى لم يكن قادرًا فنيًا على مساعدة الفريق أمام الهلال”.

الهلال ينعش آماله في الدوري

وكان الهلال نجح في إنعاش آماله في المنافسة على لقب دوري المحترفين، بعدما هزم نادي الاتحاد بثلاثية مقابل هدف في الجوهرة مقلصًا الفارق لـ 3 نقاط، ومؤجلًا الحسم حتى الجولات الأخيرة.

جدير بالذكر أن الاتحاد سيواجه فريق الطائي الأحد المقبل بالجولة الـ28، بينما يواجه الهلال، منافسه أبها أيضًا يوم الأحد المقبل.