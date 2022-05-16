واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز، مساء اليوم الاثنين، استعداداته لمواجهة الفيحاء.

الهلال يواصل استعداداته:

وبدأت الحصة التدريبية اليوم بتمارين لياقة متنوعة باستخدام الكرة، قبل أن يفرض رامون دياز مناورة على كامل الملعب، كما طبق عددًا من الجمل التكتيكية أثناء المناورة.

وشهدت الحصة التدريبية مشاركة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، علي البليهي بعد تعافيه من الإصابة، وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة، فهد بن نافل، حيث حرص على متابعة استعدادات الأزرق.

على الجانب الآخر، واصل ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم، ياسر الشهراني، أندريه كاريلو وغوستافو كويلار أداء برامجهم العلاجية والتأهيلية.

نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين:

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد نظيره الفيحاء في نهائي بطولة كأس الملك، عند الساعة التاسعة مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

ويطمح الزعيم في مواصلة تفوقه مع رامون دياز، والتتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين خلال مشاركته في النهائي للمرة الـ17، حيث حصد البطولة 9 مرات، فيما يأمل الفيحاء في حصد البطولة لأول مرة.