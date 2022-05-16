في خطوة مفاجئة اعتزلت مشهورة السناب فاطمة الأنصاري موقع سناب شات ما تسبب في صدمة كبيرة لجمهورها ومتابعيها، وراح العديد في البحث عن السبب الحقيقي وراء اعتزالها، بينما رجح البعض أن يكون ابتعادها عن الأضواء بسبب حياتها الشخصية.

اعتزال فاطمة الأنصاري

بدأت رواية اعتزال فاطمة الأنصاري بعدما تم الكشف عن محادثة بين شقيقتها مريم وأحد المتابعين الذي تساءل عن سبب اختفاء فاطمة عن الأنظار، لترد مريم بأن شقيقتها اعتزمت اعتزال السناب شات، قائلة: “خلاص توتا بتعتزل سناب شات. الأمر لم يتوقف عند هذا الحد حيث دخلت مريم في حوار مع متابع آخر لتقول: “والله هذا آخر شيء قررته ما أعرف إذا بتتراجع أو لا”، وأضافت قائلة: “والله جالسين نقنعها بس ما تبغي”.

تخمينات وتكهنات

أصبح البحث عن سبب اعتزال فاطمة الأنصاري عن سناب شات حديث الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر، وسط موجة واسعة من التخمينات بين من يرجح أن يكون اعتزالها بسبب حالة التنمر التي تعرضت لها عبر حساباتها المختلفة خلال الفترة القليلة الماضية.

بينما خمن بعض الجمهور أن يكون السبب الرئيسي في اعتزال الأنصاري هو طليقها الكويتي يعقوب بوشهري، والذي انفصلت عنه منذ أشهر قليلة وارتفعت حدة الخلافات بينهما، وهاجم بو شهري أسرة الأنصاري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في حين فضلت الأخيرة الصمت وعدم الرد.

أما الفريق الثالث من الجمهور فرجح أن يكون اعتزال فاطمة الأنصاري سناب شات هو زواج جديد وارتباط وأنها تكون حياة أسرية جديدة ترغب في أن تكون هادئة وبعيدة عن الأضواء، فيما أكد الجميع على تضامنهم مع فاطمة الأنصاري ودعمها لما تعرضت لها من أزمات خلال الفترة القليلة الماضية.

من هي فاطمة الأنصاري؟

تعتبر فاطمة الأنصاري واحدة من أشهر صانعي المحتوى في مجال الموضة ومستحضرات التجميل في الخليج، وهي من مواليد السعودية وتحديدًا محافظة الجموم، وتحظى بشعبية ومتابعة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، شقيقاتها هن مريم وأمل وهديل الأنصاري ويعملن في مجال صناعة المحتوى كذلك على مواقع التواصل.

تزوجت بأحد مشاهير مواقع التواصل وهو، يعقوب بوشهري، ولكن بعد أشهر من الزواج تم الإعلان عن طلاقهما، لتبدأ فترة جديدة من حياة فاطمة الأنصاري عقب مواجهات مع زوجها السابق على مواقع التواصل الاجتماعي، هاجم فيها الأخير عائلتها بينما فضلت الأنصاري الصمت.