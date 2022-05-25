تستعد شركة جوجل Google العملاقة لإطلاق مكتبين رئيسيين جديدين في السعودية، على أن يتم افتتاحهما في مدينتي الرياض والدمام، وفقًا لموقع Globe Echo.

تأثير جوجل الاقتصادي على السعودية

ويأتي ذلك تزامنًا مع صدور تقرير بشأن تأثير جوجل الاقتصادي، وهو من إعداد وكالة الأبحاث Public First حول دور منتجات الشركة الأمريكية (بحث جوجل، والمتجر، والخرائط و YouTube وإعلانات Google) في مساعدة الأفراد والأنشطة التجارية المحلية وصناع المحتوى ومطوّري البرامج.

وقد دفعت Google نحو 12.2 مليار ريال سعودي (3.25 مليار دولار) في النشاط الاقتصادي في السعودية في عام 2021 .

وكان محرك البحث العملاق قد أعلن عن الأرقام في أحدث تقرير عن تأثيره صدر أمس الثلاثاء.

وقال المدير الإداري للشركة في الشرق الأوسط، أنتوني ناكاش: إنه لأمر رائع أن نرى التأثير الإيجابي لمنتجات Google مثل البحث و YouTube والخرائط على الحياة اليومية للمواطنين السعوديين وأصحاب الأعمال المحليين والمطورين وصانعي المحتوى في شمال إفريقيا.

وأضاف: المملكة دولة شابة وذكية ورقمية، ونحن فخورون بأن نكون محركًا للنمو في البلاد وعامل تمكين في رحلة التحول الرقمي، نحن متحمسون لرؤية الأشياء العظيمة التي يمكن للناس القيام بها هناك من خلال توفير الأدوات والمهارات المناسبة.

جوجل وأرامكو السعودية

وكانت أرامكو قد عقدت اتفاقية مع جوجل لنشر الخدمات السحابية ذات الأداء والسرعة العاليين لعملاء المؤسسات في المملكة.

وستتم إضافة المملكة لشبكة مناطق منصات جوجل السحابية العالمية كجزء من اتفاقية التحالف الإستراتيجي التي وقعتها الشركة مع جوجل كلاود، ويفيد هذا التعاون من الطلب المتزايد على الخدمات السحابية في المملكة، حيث من المتوقع أن تصل الفرص السوقية إلى نحو 10 مليارات دولار بحلول عام 2030.

وبالإضافة إلى ما سبق، فإنه في أكتوبر 2020، أعلنت Google عن منحة قدرها 37.5 مليون ريال (10 ملايين دولار) لمساعدة مليون شخص وشركة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تعلم مهارات رقمية جديدة وتنمية أعمالهم بحلول نهاية عام 2021؛ من أجل تسريع وتيرة الانتعاش الاقتصادي في المنطقة ودعم عملية التحول الرقمي، بحسب موقع Globe Echo.