كشفت تقارير إعلامية عن مصير الثنائي البرازيلي إيجور كورونادو والمغربي عبدالرزاق حمدالله من المشاركة ضد نادي الطائي غدًا، في الجولة الـ28 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الثنائي جاهز لمواجهة الطائي:

وقال الإعلامي علاء سعيد عبر حسابه في “تويتر”: “يغادر لاعبي الاتحاد حمدالله وكورونادو الآن مع الفريق إلى حائل لمواجهة الطائي”.

وكان الثنائي غاب عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، أمس الجمعة؛ بسبب وعكة صحية.

وفي سياق آخر، لا يزال الحديث عن مصير اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي الاتحاد مستمرًّا، بعدما تعرض لانتقادات جماهيرية بسبب تراجع مستواه في مباراة الهلال الاثنين الماضي في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشفت تقارير إعلامية عن أن اللاعب المغربي قد يعود لـ الدوري القطري في الموسم المقبل.

وبدأت القصة حينما قال الإعلامي عبدالعزيز المريسل: “المشكلجي يغادر فريقه الموسم القادم، الأمر انتهى”.

ليرد الإعلامي عبدالمجيد بن طالب عليه قائلًا: “هل فعلًا تم الاتفاق على بيع عقده لفريق قطري؟!”.

تلك الأخبار تأتي بعد تعرض النجم المغربي لانتقادات جماهيرية من قبل جماهير الاتحاد بسبب تراجع مستواه مؤخرًا.