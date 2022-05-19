حرصت أعداد كبيرة من جماهير ناديي الهلال والفيحاء على الحضور إلى ملعب الجوهرة المشعة لمتابعة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بين فريقي الهلال والفيحاء.

وتنطلق المباراة مساء اليوم في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

منافسة قوية بين الهلال والفيحاء

ويطمح فريقا الهلال والفيحاء للفوز بلقب كأس الملك، حيث يريد الهلال نيل لقبه العاشر، بينما يريد الفيحاء نيل لقبه الأول.

وعلق نجم الكرة العمانية السابق، عماد الحوسني على المباراة النهائية، قائلًا: “الوصول لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين حلم لكل لاعب، والواقع والمنطق يقول إن الهلال سيفوز.. لكن الفيحاء قد يفعل مفاجأة”.

سهرة كروية ممتعة في الجوهرة

وتابع سعود الحماد خلال تصريحاته لقناة SSC: “الفريقين استحقا الوصول لهذا النهائي الكبير، وسنشاهد سهرة كروية ممتعة للجميع.. والعنصر الأجنبي يصنع الفارق بالفريقين”.

وقال نجم الهلال والمنتخب السعودي السابق، صفوق التمياط: “الزعيم يتميز بخبرة البطولات وهي ما ترجح كفته، والفيحاء قدم أداءً مشرفًا هذا الموسم”، وأضاف: عبدالرحمن مشبب: “لاعبو الأزرق لا يرضون إلا بجميع البطولات، وإذا نجح الفيحاء في معالجة الأمور النفسية للاعبين سوف يصبح صعبًا اللقاء”.