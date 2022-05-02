حسم مدير إدارة الإعلام والاتصال بنادي الشباب، عبدالله الفارس الجدل الذي أُثير بشأن تفاوض الليوث مع مهاجم فريق الوحدة الإماراتي، البرازيلي جواو بيدرو.

الشباب لا يفاوض جواو بيدرو

وعلق عبدالله الفارس على هذه الأنباء قائلًا: “بالإشارة إلى خبر تفاوض الشباب مع اللاعب جواو بيدرو، نود الإحاطة بأن اللاعب خارج اهتماماتنا ولم تتم مفاوضته مطلقاً أو الاستفسار عنه!”.

وتابع الفارس حديثه عن جواو بيدرو، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “كما ننوه بأن تسويق اللاعبين والترويج لوكلائهم أصبحت مهنة مكشوفة للجميع.. عليه نتمنى بأن لا يستخدم اسم الشباب في هذا السياق”.

الشباب يستعد لمواجهة النصر

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواجهة نظيره النصر، مساء يوم الجمعة المقبل، في إطار مواجهات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 47 نقطة، فيما يقع النصر في المركز الثالث برصيد 48 نقطة.