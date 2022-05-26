كشفت دايزي براندينو، وكيلة أعمال ومحامية النجم البرازيلي إيغور كورونادو حقيقة رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

كورونادو مستمر مع الاتحاد

ونشر دايزي عبر حسابها الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، خبرًا يُفيد برغبة كورونادو وعائلته في الرحيل عن الاتحاد والعودة إلى الإمارات من بوابة نادي الشارقة، لعدم الشعور بالراحة.

وأبدت وكيلة أعمال اللاعب البرازيلي استغرابها من هذه الأنباء، وعلقت قائلة: “أنا أتساءل عن الغرض من تلك الأخبار الزائفة غير الدقيقة!.. من ينشر هذا وما الذي يريدون تحقيقه منه؟”.

التألق مع الاتحاد هذا الموسم

وانضم كورونادو إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وظهر بشكل مميز معه، ليكون من أبرز لاعبيه في الموسم الرياضي الحالي.

وشارك النجم البرازيلي في 16 مباراة مع الاتحاد ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح في تسجيل 5 أهداف، وقدم 9 تمريرات حاسمة، وصنع 36 فرصة.