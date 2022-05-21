كشفت لجنة الحكام بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباراتي ” الاتفاق والحزم” و ” النصر والرائد” ، ضمن لقاءات الجولة الـ27 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين اليوم السبت.

طاقم حكام مباراتي اليوم

وسيدير مباراة الاتفاق والحزم في دوري محمد بن سلمان للمحترفين، الحكم خالد الطريس كحكم ساحة ويعاونه فهد العمري وبليغ آل رمضان وخالد الجهني حكمًا رابعًا وأحمد الرميخاني حكمًا للفيديو وعيسى الخيبري مساعدًا لحكم الفيديو.

أما الحكم محمد السماعيل فسيكون حكم الساحة لـ مباراة الرائد والنصر وسيعاونه كل من بدر الشمراني ومؤيد المسجن وعبدالله العويدان حكمًا رابعًا، ومحمد الحربي حكمًا للفيديو، ومفرح الحسن مساعدًا لحكم الفيديو.

موعد مباراتي اليوم بـ دوري محمد بن سلمان

وتنطلق مباراة الاتفاق والحزم في تمام السابعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأمير محمد بن فهد، بينما تقام مباراة الرائد والنصر في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.