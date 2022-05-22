كشفت لجنة الحكام بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباراتي اليوم الأحد في الجولة الـ27 لـ بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

طاقم حكام مباراتي اليوم

وسيدير مباراة الفتح والطائي في دوري محمد بن سلمان للمحترفين” الحكم سلطان الحربي حكم ساحة، محمد العبكري ومحمد وزي حكمان مساعدان، سلطان عكيري حكمًا رابعًا، ممدوح آل شهدان، حكم الفيديو، سعد الشبرمي مساعدًا لحكم الفيديو”.

أما مباراة الأهلي وأبها فسوف يديرها الحكم أحمد الرميخاني كحكم ساحة، عادل شراحيلي، حكم مساعد، علي العلي حكم مساعد، عبدالصمد بكري حكمًا رابعًا، عبدالله الحربي حكمًا للفيديو، محمد الحنفوش مساعدًا لحكم الفيديو.

ترتيب الأهلي والطائي بـ دوري محمد بن سلمان

الأهلي متواجد في المركز الحادي عشر برصيد 29 نقطة، بفارق 3 نقاط عن مراكز الهبوط، أما الطائي فمتواجد في المركز الرابع عشر برصيد 28 نقطة.