كشفت لجنة الحكام بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباراتي اليوم بالجولة الـ28 في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيدير مباراة الفيصلي والاتفاق طاقم تحكيم يوناني مكون من ” أناستاسيوس سيديروبولوس حكم ساحة، بوليكرونيس كوستارس حكم مساعد، لازاروس ديميترياديس حكم ساحة، عبدالله الشهري حكم رابع، حكم فيديو اليوناني أرسطوتيليس ديامانتوبولوس، محمد الشهري مساعد لحكم الفيديو”.

طاقم تحكيم سعودي لـ مباراة النصر والأهلي مكون من ” فيصل البلوي حكم ساحة، عمر الجمل وسعد الشبرمي حكمين مساعدين، محمد الحربي حكم رابع، أحمد الرميخاني حكمًا للفيديو، أحمد العتيق مساعدًا لحكم الفيديو”.

ترتيب دوري محمد بن سلمان قبل مباراتي اليوم

وقبل مباراتي اليوم، الاتحاد في الصدارة برصيد 61 نقطة، يليه نادي الهلال ثانيًا برصيد 58 نقطة، النصر ثالثًا برصيد 54 نقطة، ويلاحقه الشباب رابعًا برصيد 53 نقطة، ضمك خامسًا برصيد 43 نقطة، الفيحاء سادسًا برصيد 34 نقطة، أبها سابعًا برصيد 34 نقطة، الفتح ثامنًا برصيد 32 نقطة، الطائي تاسعًا برصيد 31 نقطة، الاتفاق عاشرًا برصيد 30 نقطة، الأهلي في المركز الحادي عشر والرائد في المركز الثاني عشر برصيد 30 نقطة لكل فريق.

الباطن في المركز الـ13 في ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 29 نقطة، التعاون في المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة، الفيصلي في المركز الخامس عشر برصيد 29 نقطة، الحزم الهابط سلفًا في المركز الـ16 والأخير برصيد 17 نقطة.