كشفت لجنة الحكام بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم بالجولة الـ28 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حكام مباريات اليوم بـ دوري محمد بن سلمان

طاقم تحكيم سعودي يدير مباراة ضمك والفتح حيث سيكون مكونًا من: “سامي الجريس حكم ساحة، بدر الشمراني، سامي العرفج حكمين مساعدين، خالد صلوي حكم رابع، محمد الحربي حكم فيديو، مساعد لحكم الفيديو مفرح آل حسن”.

طاقم تحكيم سعودي يدير مباراة ” الفيحاء والتعاون” وسيكون مكونًا من: “سلطان الحربي حكم ساحة، فيصل القحطاني حكمًا مساعدًا، عيسى الخيبري حكمًا مساعدًا، محمد الدقاش حكم رابع، عبدالله الشهري حكم الفيديو، حسن آل سلام مساعد لحكم الفيديو”.

طاقم تحكيم برتغالي يدير مباراة الهلال وأبها مكونًا من : ” أرتور دياس حكم ساحة، روي لينسيو حكمًا مساعدًا، باولو سواريز حكمًا مساعدًا، محمد البريدي حكم رابع، جواو بينهيرو حكم فيديو، مؤيد المسجن، مساعد حكم فيديو”.

طاقم تحكيم بولندي يدير مباراة الطائي والاتحاد مكونًا من: ” سيمون مارسينياك حكم ساحة، آدم كويسيك حكمًا مساعدًا، كاميل وجيك حكمًا مساعدًا، عبدالصمد بكري حكم رابع، توماس كويتوسكي من بولندا كحكم فيديو، سعد السبيعي مساعدًا لحكم الفيديو”.