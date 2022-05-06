تُختتم منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء يوم غد السبت، بـ3 مواجهات قوية.

موعد مباريات الغد

وتنطلق مواجهات الجولة الـ26 عند الساعة 7:10 مساء بمواجهة ضمك ضد الهلال على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ويلعب الحزم مع الفيحاء عند الساعة 7:20 على ملعب نادي الحزم.

وفي ختام منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي ضد الرائد عند الساعة 8:50 مساء، على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية.

ترتيب دوري محمد بن سلمان

وجاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل مباريات اليوم، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة بـ60 نقطة، يليه الهلال برصيد 49 نقطة، ثم النصر بـ48 نقطة، وبفارق نقطة عن الشباب.

ويحتل ضمك المركز الخامس برصيد 42 نقطة، يليه الفيحاء بـ33 نقطة، ثم أبها بـ32 نقطة، وحل الفتح ثامنًا برصيد 31 نقطة، وبفارق نقطتين عن الرائد والأهلي بـ29 نقطة، ثم الفيصلي برصيد 28 نقطة.

ويتواجد الاتفاق في المركز الـ12 برصيد 27 نقطة، بالتساوي مع الطائي، ثم التعاون برصيد 26 نقطة، يليه الباطن برصيد 26 نقطة، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ14 نقطة.