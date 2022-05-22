يشهد اليوم الأحد، ختام منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لموسم 2021/2022 بإقامة 10 مباريات في التوقيت ذاته.

توقيت مباريات اليوم بـ الدوري الإنجليزي

وتُقام مباريات ” آرسنال ضد إيفرتون، تشيلسي ضد واتفورد، ليفربول ضد وولفرهامبتون، مانشستر سيتي ضد أستون فيلا، ليستر سيتي ضد ساوثهامبتون، نوريتش سيتي ضد توتنهام هوتسبير، بيرنلي ضد نيوكاسل يونايتد، كريستال بالاس ضد مانشستر يونايتد، برايتون ضد ويست هام يونايتد، برينتفورد ضد ليدز يونايتد” في تمام السادسة مساءً بتوقيت السعودية.

ويتنافس كل من مانشستر سيتي وليفربول على لقب الدوري الإنجليزي حيث يتواجد السيتي في الصدارة، بفارق نقطة عن ليفربول صاحب المركز الثاني، أما بيرنلي وليدز يونايتد يتنافس كل منهما على البقاء في الدوري الإنجليزي حيث سيبقى فريق ويهبط الآخر إلى دوري الدرجة الأولى” التشامبيون تشيب”.

الجولة الختامية تحدد الهابط لـ دوري الدرجة الأولى

وهبط ناديا واتفورد ونوريتش سيتي إلى دوري الدرجة الأولى بانتظار معرفة الفريق الثالث.

وفي وقت سابق، أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي، على أن التتويج بـ الدوري الإنجليزي أكثر أهمية له من التتويج بدوري أبطال أوروبا.

وكان مانشستر سيتي ودع دوري أبطال أوروبا 2022 من دور نصف النهائي على يد نادي ريال مدريد الإسباني.

ويقترب السيتي حاليًّا من التتويج بلقب الدوري، حيث يحتاج لتحقيق الفوز فقط على أستون فيلا في الجولة الختامية للمسابقة المحلية.