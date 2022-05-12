توقع خبير الطقس عبدالله العصيمي استمرار موسم الأمطار والأجواء الربيعية رغم حالة الجفاف التي تشهدها بعض المناطق حاليًا.

وقال العصيمي ” للتذكير لا نزال في أجواء الموسم المطري وشهر مايو وفصل الربيع .” وتابع :” هذا الاستقرار والجفاف الحالي لا يدل على دخول فصل الصيف، ولكن امتداد لجفاف هذا الموسم منذ بدايته باستثناء فترات محدودة ومؤقتة”.

وكشف أن “حالة اللانينا السبب العلمي الأهم بعد مشيئة الله لتأثيرها على سلوك التيار النفاث والمنخفضات الجوية”.

توقعات الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، القصيم، الرياض والشرقية، كذلك على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك، المدينة المنورة ، و مكة المكرمة، في حين تكون السماء غائمة قد يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير والباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-35كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف الموج إلى متوسط على الجزء الجنوبي ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.