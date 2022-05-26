يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لاستعادة توازنه سريعًا، ومصالحة جماهيره بتجاوز عقبة الطائي المقبلة.

العميد يخسر الكلاسيكو

ونجح الهلال في حسم كلاسيكو الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لصالحه بنتيجة 3/1، ليشعل المنافسة على اللقب، ويؤزم موقف العميد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الاتحاد يسعى للفوز ضد الطائي

وجاءت خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد قبل 3 جولات على نهاية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ما أشعل المنافسة على اللقب، بعدما قلص الهلال الفارق إلى 3 نقاط فقط.

ويدخل الاتحاد مواجهة الطائي، يوم الأحد المقبل، رافعًا شعار لا بديل عن الفوز، من أجل مصالحة الجماهير الغاضبة من خسارة الكلاسيكو، والحفاظ على فارق النقاط مع الهلال، أملًا في تعثره بالجولات المتبقية، وخطف اللقب.

على الجانب الآخر، يطمح الطائي للظهور بشكل مميز خاصة أن المباراة على ملعبه ووسط جماهير، أملًا في تحقيق الفوز والتقدم في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل المركز التاسع برصيد 31 نقطة.